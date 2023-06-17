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03:07, 17 июня 2023Мир

Неизвестные в масках напали на журналистов на севере Косово

Anadolu: неизвестные люди в масках напали на 9 журналистов в Лепосавиче на севере Косово

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

В Лепосавиче на севере Косово девять косовских журналистов, следивших за акциями сербов вокруг здания муниципалитета, были атакованы людьми в масках. Об этом сообщает агентство Anadolu в Telegram-канале.

На кадрах, опубликованных Косовской ассоциацией журналистов (AGK), журналисты были забиты камнями и подверглись физическому насилию со стороны неизвестных людей в масках.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала предпринять срочные шаги, чтобы вернуть Приштину к диалогу с Белградом.

14 июня Евросоюз (ЕС) решил ввести меры против Косово из-за отсутствия деэскалации конфликта. Об этом объявил официальный представитель дипломатической службы Европейского союза Петер Стано. Он пояснил, что решение Брюсселя приостановить политические визиты высокого уровня и финансирование Косово связано с неспособностью Альбина Курти обеспечить деэскалацию в сербских анклавах, и подчеркнул, что эти меры «не являются санкциями».

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    Марина Совина
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