ЕС приостановил визиты и финансирование Косово из-за отсутствия деэскалации

Представитель ЕС Стано объявил о введении мер против Косово из-за отсутствия деэскалации

ЕС решил ввести меры против Косово из-за отсутствия деэскалации конфликта. Об этом объявил официальный представитель дипломатической службы Европейского союза Петер Стано, сообщает ТАСС.

Он пояснил, что решение Брюсселя приостановить политические визиты высокого уровня и финансирование Косово связано с неспособностью Альбина Курти премьера обеспечить деэскалацию в сербских анклавах и подчеркнул, что эти меры «не являются санкциями».

«Курти провалил попытки деэскалации в Косово, к которым неоднократно призывал ЕС. В связи с этим мы приняли решение принять ряд мер, которые вступили в силу немедленно», — заявил дипломат.

Ранее посланники США и ЕС призвали Косово отступить в конфликте с Сербией или столкнуться с последствиями. По их словам, Косово должно предоставить большую автономию муниципалитетам с сербским большинством, если оно хочет приблизиться к вступлению в НАТО и ЕС.