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18:42, 15 июня 2023Мир

МИД призвал установить диалог Приштины и Белграда

Представитель МИД РФ Захарова призвала к срочным шагам для диалога Приштины и Белграда

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Необходимо предпринять срочные шаги, чтобы вернуть Приштину к диалогу с Белградом. К этому призвала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте министерства.

Захарова сослалась на резолюцию Совета Безопасности ООН 124. Она напомнила, что в данной ситуации выжидание работает не в пользу стабильности в регионе.

«На фоне фальшивого возмущения Запада поведением временных органов самоуправления в Приштине "премьер" Косово А. Курти показывает неспособность взять даже театральную паузу в непрекращающемся насилии против коренного сербского населения. Очевидно, что договариваться с краевыми "властями" бесполезно, любые их с виду мирные инициативы на поверку оказываются фейком», — высказалась Захарова.

Ранее ЕС решил ввести меры против Косово из-за отсутствия деэскалации конфликта. Об этом объявил официальный представитель дипломатической службы Европейского союза Петер Стано. Он пояснил, что решение Брюсселя приостановить политические визиты высокого уровня и финансирование Косово связано с неспособностью Альбина Курти обеспечить деэскалацию в сербских анклавах, и подчеркнул, что эти меры «не являются санкциями».

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