В Минобороны описали ситуацию на херсонском направлении

Минобороны: на херсонском направлении ВСУ потеряли более 30 военных

В Министерстве обороны России описали ситуацию на херсонском направлении, уточнив, что российские военные уничтожили по меньшей мере 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо прочего, ВС РФ ликвидировали два автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777, а также гаубицу «Мста-Б» и орудие «Гиацинт-Б».

Отмечается, что военным также удалось уничтожить склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны, расположенный в районе населенного пункта Кизомыс Херсонской области.

Ранее в военном ведомстве уведомили об отражении восьми атак ВСУ на донецком направлении.