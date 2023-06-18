Минобороны заявило об отражении восьми атак ВСУ на донецком направлении

Минобороны России заявило об отражении восьми атак ВСУ на донецком направлении за сутки

На донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск в течение суток отражены восемь атак со стороны Украины. Об этом в воскресенье, 18 июня, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ, а также 129-й бригады территориальной обороны, добавили в военном ведомстве.

За сутки на этом направлении противник потерял одну боевую машину пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, два пикапа, а также реактивную систему залпового огня «Град». Кроме того, в районе населенного пункта Сухая Балка был уничтожен склад боеприпасов.

Ранее Минобороны публиковало видео, на котором экипаж российского вертолета Ка- 52 уничтожает украинскую бронетехнику на южно-донецком направлении.

О начале специальной военной операции России на Украине президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Обращаясь к согражданам, он пояснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.