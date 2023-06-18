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14:12, 18 июня 2023Россия

Минобороны заявило об отражении восьми атак ВСУ на донецком направлении

Минобороны России заявило об отражении восьми атак ВСУ на донецком направлении за сутки

Фото: РИА Новости

На донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск в течение суток отражены восемь атак со стороны Украины. Об этом в воскресенье, 18 июня, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ, а также 129-й бригады территориальной обороны, добавили в военном ведомстве.

За сутки на этом направлении противник потерял одну боевую машину пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, два пикапа, а также реактивную систему залпового огня «Град». Кроме того, в районе населенного пункта Сухая Балка был уничтожен склад боеприпасов.

Ранее Минобороны публиковало видео, на котором экипаж российского вертолета Ка- 52 уничтожает украинскую бронетехнику на южно-донецком направлении.

О начале специальной военной операции России на Украине президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Обращаясь к согражданам, он пояснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

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    Евгения Куликова
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