Британия выделит деньги для укрепления кибербезопасности на Украине

Великобритания выделит 32 миллиона долларов на укрепление кибербезопасности на Украине

Британское правительство в ближайшие два года выделит до 25 миллионов фунтов стерлингов (32 миллионов долларов) на укрепление кибербезопасности на Украине. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, пишет ТАСС.

Ожидается, что деньги пойдут на защиту «критически важной национальной инфраструктуры» путем усиления возможностей Украины в сфере киберобороны. «Это позволит обнаруживать и предотвращать киберугрозы со стороны России и отвечать на них», подчеркнули в канцелярии премьера.

При этом в документе говорится, что Россия якобы пытается атаковать украинскую киберинфраструктуру.

Ранее стало известно, что Лондон передаст 60 миллионов фунтов стерлингов (77 миллионов долларов) в фонд НАТО для помощи Украине.