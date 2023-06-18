Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:45, 18 июня 2023Мир

Британия выделит деньги для укрепления кибербезопасности на Украине

Великобритания выделит 32 миллиона долларов на укрепление кибербезопасности на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Британское правительство в ближайшие два года выделит до 25 миллионов фунтов стерлингов (32 миллионов долларов) на укрепление кибербезопасности на Украине. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, пишет ТАСС.

Ожидается, что деньги пойдут на защиту «критически важной национальной инфраструктуры» путем усиления возможностей Украины в сфере киберобороны. «Это позволит обнаруживать и предотвращать киберугрозы со стороны России и отвечать на них», подчеркнули в канцелярии премьера.

При этом в документе говорится, что Россия якобы пытается атаковать украинскую киберинфраструктуру.

Ранее стало известно, что Лондон передаст 60 миллионов фунтов стерлингов (77 миллионов долларов) в фонд НАТО для помощи Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Западная журналистка удивилась жизни в России под санкциями
    Британия выделит деньги для укрепления кибербезопасности на Украине
    IТ-дистрибутор поддержал запрет параллельного импорта техники Samsung и LG
    Автомобиль столкнулся с тремя лосями в Москве
    Дрон-камикадзе ВС РФ поразил опорный пункт ВСУ в ходе первого боевого применения
    На Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге
    Россиян предупредили о неочевидных налогах
    Украинским военным предсказали наступление «по телам однополчан» в Запорожье
    Роспотребнадзор предупредил о рисках распространения холеры в России
    Российский военный поймал шпиона и сбил дрон со взрывчаткой
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.