На Волге круизный пароход с туристами сел на мель

В Астраханской области сел на мель круизный теплоход «Павел Бажов», на борту 193 пассажира

В Астраханской области сел на мель круизный теплоход «Павел Бажов», на борту которого находятся 193 пассажира и 60 членов экипажа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Судно следовало по Волге маршрутом Казань — Астрахань. Около трех часов ночи 18 июня недалеко от села Черный Яр оно попало на мель. В результате инцидента пострадавших нет.

В настоящее время проводятся мероприятия по снятию теплохода с мели.

7 мая сообщалось, что в районе города Городца Нижегородской области на реке Волге село на мель пассажирское судно «Илья Муромец». Инцидент произошел около Галанинского причала между шлюзами. На борту находились 145 человек, в том числе 113 пассажиров и 42 члена экипажа.