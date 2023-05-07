Пассажирское судно село на мель на Волге

Под Нижним Новгородом село на мель пассажирское судно со 145 людьми на борту

В воскресенье, 7 мая, в районе города Городца Нижегородской области на реке Волге село на мель пассажирское судно «Илья Муромец». О происшествии на своем сайте сообщила Нижегородская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел около Галанинского причала между шлюзами. На борту находятся 145 человек, в том числе 113 пассажиров и 42 члена экипажа. Угрозы жизнью и здоровью людей нет. На помощь выдвинулся буксир Волжского пароходства. Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

В мае прошлого года в районе Казани на Волге сел на мель теплоход «Метеор Восход-51», следовавший до острова Свияжск. Тогда пострадали восемь человек. Проверка показала, что капитан судна находился в состоянии алкогольного опьянения.