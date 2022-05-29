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СКР завел дело в отношении посадившего на мель теплоход капитана в Татарстане

СКР завел дело против капитана Андрея Агапова, посадившего на мель теплоход «Восход-51»

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) завел дело в отношении капитана теплохода «Восход-51», следовавшего по маршруту Казань — Свияжск и севшего на мель в Татарстане. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщает ТАСС.

Уголовное дело заведено по части 1 статьи 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») УК РФ.

В ходе проверки следователи выяснили, что капитан был пьян и теплоход сел на мель на 1308-м километре реки. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз», — заявили в правоохранительных органах.

В региональном главке МЧС сообщили, что теплоход встал при выходе из речного порта Казань. В настоящее время к пассажирскому теплоходу направлены «Москва-160» и «Альметьевск», чтобы снять «Восход-51» с мели. При этом отмечается, что судовому ходу по Волге произошедший инцидент не помешал.

Ранее пьяный капитан пассажирского теплохода «Восход-51» объяснил причины своего состояния. 56-летний Андрей Агапов рассказал, что незадолго до рейса выпил водки в честь Дня пограничника — профессионального праздника, который ежегодно отмечается 28 мая. По словам капитана, «он бывший пограничник и вчерашний праздник для него святой».

О том, что пассажирский теплоход сел на мель в Татарстане, стало известно в воскресенье, 29 мая. В итоге оказалось, что капитан был в состоянии алкогольного опьянения в момент работы. Есть данные о восьми пострадавших, в том числе один ребенок.

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Варвара Кошечкина
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