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Восемь россиян пострадали при посадке теплохода на мель из-за пьяного капитана

В Татарстане пострадали восемь пассажиров севшего на мель теплохода, капитан был пьян

Фото: группа «Центральное МСУ на транспорте СК России» во ВКонтакте

В Татарстане восемь пассажиров пострадали при посадке теплохода на мель, капитан судна был пьян. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Утоняется, что прогулочный теплоход «Метеор Восход-51», следовавший по маршруту Казань — Остров Свияжск, сел на мель утром 29 мая на 1308 километре Волги. Россиянами, получившими травмы из-за резкого толчка, занимаются медики.

Отмечается, что СК проводит проверку, чтобы установить обстоятельства происшествия. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении пресс-службы.

20 апреля в России открылся круизный сезон, он продлится до начала октября. В тройку городов-лидеров, из которых стартовало больше всего круизных туров, входят Москва (208 маршрутов), Санкт-Петербург (76 маршрутов) и Нижний Новгород (84 маршрута). Ожидается, что популярность такого вида отдыха вырастет на 30 процентов.

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Виктория Кондратьева
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