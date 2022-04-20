Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В России открылся круизный сезон

Открытие круизного сезона в России состоится 20 апреля в Волгограде

Открытие круизного сезона в России состоится 20 апреля в Волгограде на борту теплохода «Александр Невский». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, круизный сезон продлится до начала октября. В этом году российские компании предлагают на выбор более 700 круизов по 150 разным маршрутам с отправлением из 21 города. Ожидается, что популярность такого вида отдыха вырастет на 30 процентов.

«Это удобно, комфортно и доступно, поскольку предложения ориентированы на любой вкус и кошелек. Туристы могут соединить культурно-познавательные, активные и экспедиционные форматы отдыха, то есть и эко-, и этно-, и гастротуризм в одной поездке», — пояснили в пресс-релизе.

В тройку городов-лидеров, из которых стартует больше всего круизных туров, входят Москва (208 маршрутов), Санкт-Петербург (76 маршрутов) и Нижний Новгород (84 маршрута). Среди морских круизов наиболее популярны маршруты по Черному морю (СочиНовороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи) и Азовскому морю (Ростов-на-Дону — Анапа — посещение и Азовского, и Черного морей).

Ранее стало известно, что сразу два железнодорожных круиза стартуют 30 апреля из Москвы на Северный Кавказ. Новые семидневные маршруты позволят увидеть Адыгею, Кабардино-Балкарию, Чечню, Дагестан и Ставрополье, где туристам предложат многочисленные экскурсии и интерактивы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Захарова заявила об утрате доверия к украинским переговорщикам
ВС Германии выступили против поставок Украине тяжелого вооружения
Стало известно об отходе ВСУ из района Рубежного и Лисичанска
Российским компаниям захотели разрешить расчеты в криптовалюте
Косметолог изуродовала лицо москвичке и сбежала
Гинеколог предостерегла от использования эфирных масел для интимной гигиены
В Госдуме оценили возможное отстранение российских теннисистов от Уимблдона
Россиянин облил тещу кислотой через форточку хостела
Изучено влияние ожирения на развитие рака матки
Суд отклонил иск «Эха Москвы»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.