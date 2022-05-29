Посадивший на мель пассажирский теплоход в Татарстане капитан объяснился

Посадивший на мель «Восход-51» капитан Агапов заявил, что был пьян из-за Дня пограничника

Пьяный капитан пассажирского теплохода «Восход-51», следовавшего по маршруту Казань — Свияжск и севшего на мель, объяснил причины своего состояния. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

На записи, публикуемой в сети, видно, как 56-летний Андрей Агапов разговаривает с полицейскими. Он рассказал, что незадолго до рейса выпил водки в честь Дня пограничника — профессионального праздника, который ежегодно отмечается 28 мая. По словам капитана, «он бывший пограничник и вчерашний праздник для него святой».

Уточняется, что Агапов пил спиртное 29 мая после предрейсового медосвидетельствования. По этой причине он смог скрыть свое опьянение перед самым рейсом. В итоге вскоре после начала движения по реке теплоход сел на мель вместе с 29 пассажирами. В момент когда на место прибыли спасатели и правоохранительные органы, Агапов был «абсолютно невменяемым»: он не понимал, что сделал, и не мог стоять на ногах.

О том, что пассажирский теплоход сел на мель в Татарстане, стало известно ранее в воскресенье, 29 мая. В итоге оказалось, что капитан был в состоянии алкогольного опьянения в момент работы. Есть данные о восьми пострадавших, в том числе один ребенок. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.