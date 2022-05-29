Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Посадивший на мель пассажирский теплоход в Татарстане капитан объяснился

Посадивший на мель «Восход-51» капитан Агапов заявил, что был пьян из-за Дня пограничника

Фото: МЧС Татарстана

Пьяный капитан пассажирского теплохода «Восход-51», следовавшего по маршруту Казань — Свияжск и севшего на мель, объяснил причины своего состояния. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

На записи, публикуемой в сети, видно, как 56-летний Андрей Агапов разговаривает с полицейскими. Он рассказал, что незадолго до рейса выпил водки в честь Дня пограничника — профессионального праздника, который ежегодно отмечается 28 мая. По словам капитана, «он бывший пограничник и вчерашний праздник для него святой».

Уточняется, что Агапов пил спиртное 29 мая после предрейсового медосвидетельствования. По этой причине он смог скрыть свое опьянение перед самым рейсом. В итоге вскоре после начала движения по реке теплоход сел на мель вместе с 29 пассажирами. В момент когда на место прибыли спасатели и правоохранительные органы, Агапов был «абсолютно невменяемым»: он не понимал, что сделал, и не мог стоять на ногах.

О том, что пассажирский теплоход сел на мель в Татарстане, стало известно ранее в воскресенье, 29 мая. В итоге оказалось, что капитан был в состоянии алкогольного опьянения в момент работы. Есть данные о восьми пострадавших, в том числе один ребенок. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин и Вучич договорились о поставке российского газа в Сербию
Сильный град обрушился на Москву и попал на видео
Фермерам Зимбабве пригрозили конфискацией зерна при отказе его продавать властям
В Британии рассказали о попытках попавших под санкции олигархов «спрятать» яхты
Посадивший на мель пассажирский теплоход в Татарстане капитан объяснился
В Германии оценили заполненность газовых хранилищ на зиму
Победа в Лиге чемпионов принесет «Реалу» десятки миллионов евро
В Кремле подтвердили планы Путина и Эрдогана провести телефонный разговор
В Минфине отреагировали на решение Путина о повышении пенсий
Предложение о блокировке донатов для треш-стримеров оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.