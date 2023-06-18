В Минобороны оценили обстановку на купянском и красно-лиманском направлениях

МО: на купянском и красно-лиманском направлениях пресечена деятельность диверсантов

Российские военные пресекли деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп на двух направлениях. Об этом в воскресенье, 18 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Уточняется, что на купянском направлении силами оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерией «Западной» группировки войск был нанесен удар по бойцам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Фигалевка, Масютовка, Кисловка, Тимковка Харьковской области, а также Стельмаховки, расположенной на территории Луганской народной республики.

Кроме того, ВС России нанесли удар по двум диверсионно-разведывательным группам, сосредоточенным в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). За минувшие сутки на этом направлении военнослужащие ликвидировали до 60 бойцов ВСУ, три пикапа гаубицу «Мста-Б» и произведенную в Польше самоходную артиллерийскую установку «Krab».

На красно-лиманском направлении силами артиллерии группировки войск «Центр» удалось нанести поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Чернопоповка, Кузьмино (ЛНР) и Серебрянка (Донецкая народная республика, ДНР). Еще две диверсионно-разведывательные группы были устранены в районах населенных пунктов Червоная диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР).

За сутки на красно-лиманском направлении были уничтожены около 70 украинских военных, боевая машина пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.

Ранее Минобороны заявило об отражении восьми атак ВСУ на донецком направлении.