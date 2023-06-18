В Донецке женщина подорвалась на мине

В Петровском районе Донецка на мине «Лепесток» подорвалась женщина

Жительница Донецка подорвалась на противопехотной мине «Лепесток» в Петровском районе города. Об этом сообщили в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Инцидент произошел возле дома №1а по улице Жилищная. Женщина 1987 года рождения получила ранения. Какой именно ущерб здоровью она получила, не уточняется.

По данным СЦКК По состоянию на 18 июня зарегистрировано 120 случаев подрыва мирных жителей на минах «Лепесток». Среди них десять детей. Трое из пострадавших в результате полученных ранений скончались.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по эвакуационному пункту, располагавшемуся в Голой Пристани Херсонской области. Они выпустили по зданию два кассетных заряда с минами «Лепесток», в результате чего оно было разрушен.