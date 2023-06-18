Le Monde: инструкторы НАТО проводили для бойцов ВСУ только краткосрочные курсы

Западные инструкторы НАТО оценили подготовку бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает французская газета Le Monde.

По словам опрошенных изданием инструкторов, для украинских военных проводятся только краткосрочные курсы, многие из них в среднем занимали около двух месяцев, а часто — около трех недель. За это время их предстоит обучить минной войне, работе санитарных служб, боевым действиям в городских условиях, бронетанковой разведке, а также командованию объединенной механизированной боевой группировкой.

Как пишет газета, провалы в контрнаступлении ВСУ провоцируют все больше дискуссий об уровне подготовки украинских военных ВСУ и самих инструкторов НАТО, особенно во французской армии. Офицеры альянса, в частности, отмечали, что вне зависимости от опыта присланным во Францию украинским бойцам не хватало организованности. Так, один из инструкторов указал на то, что во время обучения «они бросались вперед, как стадо, и громко кричали».

Ранее замглавы Росгвардии Донецкой народной республики Александр Ходаковский оценил тактику наступления ВСУ на южно-донецком фронте. По его словам, украинские военные используют «простую и тривиальную тактику», пытаясь задавить огнем российские позиции, после чего захватить их с помощью пехоты.