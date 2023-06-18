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11:13, 18 июня 2023Бывший СССР

В ДНР оценили тактику наступления ВСУ

Замглавы Росгвардии ДНР Ходаковский: при наступлении ВСУ используют тривиальную тактику

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Замглавы Росгвардии Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский оценил тактику наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком фронте. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Он пояснил, что украинские военные используют «простую и тривиальную тактику», пытаясь задавить огнем российские позиции, а потом захватить их с помощью пехоты. «Конечно, есть ракеты и антиракеты, есть дроны и противодроновые ружья, — есть даже [американский бизнесмен Илон] Маск со своим «Старлинком», — но все это в конечном итоге только ради того, чтобы выковырять из земли нескольких чумазых мужиков, которые преграждают путь к почестям и славе», — добавил Ходаковский.

По его мнению, «затянувшаяся интрига с контрнаступлением» создала у некоторых ложное ощущение, что для него Киев готовит невиданные до этого силы. «Ожидание закончилось — и мы увидели картину, которая дает основания говорить, что современная война в своей основе все та же, что и была в прежние времена, а противник просто ждал побольше иностранных танков и отечественных мобилизованных», — отметил замглавы Росгвардии.

Ранее Ходаковский сообщал, что ВСУ поменяли тактику во время попыток штурма поселка Новодонецкое. По его словам, украинские военные там отказались от массового использования тяжелой бронетехники и задействовали только легкобронированные машины и бронетранспортеры.

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