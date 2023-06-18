Российский радиоинженер раскрыл способы защиты дома от атаки дронов

Радиоинженер Наумов: гири и металлическая сетка помогут защитить дом от атаки дронов

Практически любой металл препятствует проникновению радиоволн, благодаря которым дроны могут передвигаться, поэтому для защиты от них используются «радиозаглушки». Об этом рассказал «МК» радиоинженер Олег Наумов.

Он объяснил, что некоторые вполне обыденные предметы могут изолировать от электромагнитных полей. Например, микроволновую печь Наумов использовал для подавления радиосигнала. Также изоляцию обеспечивают гири, а если проложить в стене металлическую сетку, то комната станет полностью радионепроницаемой.

Ранее 18 июня губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил три взрывных устройства в белгородском селе Новопетровка Валуйского городского округа, никто не пострадал. В результате атаки украинского дрона были повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор.

