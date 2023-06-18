На Западе указали на предпринятые Россией меры для изменения ситуации на Украине

NYT сообщила, что Россия предприняла меры для изменения хода конфликта на Украине

Россия предприняла меры для изменения хода конфликта на Украине, в том числе улучшив дисциплину и поддержку с воздуха. На это указали журналисты The New York Times (NYT).

Как сообщает западное издание со ссылкой на данные украинских военных, наемников и иностранных официальных лиц, успехи на поле боя, в том числе в Артемовске (украинское название — Бахмут) достигаются за счет ряда изменений.

Газета отмечает, что бронетанковые колонны не заходят в районы, где могут быть быстро уничтожены, производятся зондирующие атаки, в том числе с применением беспилотников.

В материале также говорится, что российские военные стали опережать украинских, сочетая улучшенную тактику и значительные резервы.

Авторы материала заключили, что контрнаступление Украины, опиравшееся на западные вооружения и передовые коммуникационные технологии, встретилось с существенным сопротивлением.

Ранее NYT писала, что потери Вооруженных сил Украины в живой силе и технике могут оказаться слишком большими из-за стратегии российской армии.

