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05:43, 18 июня 2023Интернет и СМИ

На Западе указали на предпринятые Россией меры для изменения ситуации на Украине

NYT сообщила, что Россия предприняла меры для изменения хода конфликта на Украине

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Россия предприняла меры для изменения хода конфликта на Украине, в том числе улучшив дисциплину и поддержку с воздуха. На это указали журналисты The New York Times (NYT).

Как сообщает западное издание со ссылкой на данные украинских военных, наемников и иностранных официальных лиц, успехи на поле боя, в том числе в Артемовске (украинское название — Бахмут) достигаются за счет ряда изменений.

Газета отмечает, что бронетанковые колонны не заходят в районы, где могут быть быстро уничтожены, производятся зондирующие атаки, в том числе с применением беспилотников.

В материале также говорится, что российские военные стали опережать украинских, сочетая улучшенную тактику и значительные резервы.

Авторы материала заключили, что контрнаступление Украины, опиравшееся на западные вооружения и передовые коммуникационные технологии, встретилось с существенным сопротивлением.

Ранее NYT писала, что потери Вооруженных сил Украины в живой силе и технике могут оказаться слишком большими из-за стратегии российской армии.

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    Марина Совина
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