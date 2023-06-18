На Западе указали на предпринятые Россией меры для изменения ситуации на Украине
Россия предприняла меры для изменения хода конфликта на Украине, в том числе улучшив дисциплину и поддержку с воздуха. На это указали журналисты The New York Times (NYT).
Как сообщает западное издание со ссылкой на данные украинских военных, наемников и иностранных официальных лиц, успехи на поле боя, в том числе в Артемовске (украинское название — Бахмут) достигаются за счет ряда изменений.
Газета отмечает, что бронетанковые колонны не заходят в районы, где могут быть быстро уничтожены, производятся зондирующие атаки, в том числе с применением беспилотников.
В материале также говорится, что российские военные стали опережать украинских, сочетая улучшенную тактику и значительные резервы.
Авторы материала заключили, что контрнаступление Украины, опиравшееся на западные вооружения и передовые коммуникационные технологии, встретилось с существенным сопротивлением.
Ранее NYT писала, что потери Вооруженных сил Украины в живой силе и технике могут оказаться слишком большими из-за стратегии российской армии.