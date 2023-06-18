Глава офиса президента Украины Ермак: РФ до начала СВО пыталась вести переговоры с Киевом

Российская сторона до февраля 2022 года пыталась добиться своих целей путем переговоров с Украиной. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью газете The Wall Street Journal.

«Всего, чего они не смогли добиться в течение этих многих часов переговоров, они попытались достичь военными средствами 24 февраля 2022 года», — сказал украинский политик, он отметив, что Киев пошел на Минские соглашения под давлением Запада. Однако сейчас, по его словам, Украине не нужны посредники на переговорах.

Также Ермак заявил, что в настоящее время Киев работает над тем, чтобы «выиграть битву» за такие страны, как Бразилия и Индия, которые поддерживают дружеские связи с Россией. Он указал, что один из пунктов этого плана — организовать визиты в Киев знаменитостей из Латинской Америки по образцу наплыва западных звезд на Украину в самом начале специальной военной операции (СВО).