Глава офиса президента Украины Ермак назвал «Минск-2» помехой для переговоров с РФ

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что второе минское соглашение 2015 года затруднило попытки достичь договоренностей с Россией. Слова Ермака приводит издание Wall Street Journal.

Глава офиса Владимира Зеленского считает, что «заключенный под давлением Запада» договор осложнил диалог с Москвой.

В нынешней же ситуации, уверен Ермак, Киев более не нуждается в посредниках. Вместо этого, по его мнению, на сторону Украины необходимо привлечь Бразилию и Индию. Добиваться этого он планирует, в том числе и за счет приглашений латиноамериканских знаменитостей в страну.

В 2015 году был подписан Комплекс мер по выполнению минских соглашений из 13 пунктов, известный как «Минск-2». Подписание документа состоялось после боев между ополченцами ДНР и ЛНР с украинской армией.

В феврале Ангела Меркель в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) заявила, что Минские соглашения подарили Украине выигрыш по времени, который позволил подготовиться к конфликту. До этого она также говорила, что соглашения были попыткой дать Киеву время, чтобы стать сильнее.