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13:50, 18 июня 2023Мир

Генсек НАТО назвал залог успешного для Украины проведения переговоров с Россией

Столтенберг: ход переговоров Украины с Россией будет зависеть от успехов ВСУ

Фото: Yves Herman / Reuters

Успех для Киева российско-украинских переговоров в случае их проведения будет зависеть от территориальных приобретений, которых удастся достичь к тому времени Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag.

По его словам, чем большую территорию будет контролировать Украина, «тем лучше карты у нее будут за столом переговоров».

Глава альянса отметил, что мир не должен быть заключен на российских условиях. Он также выступил против заморозки конфликта. «Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но для того, чтобы мир мог быть долгосрочным, он должен быть справедливым», — пояснил он.

Ранее стало известно о поступившем Турции предложении стать гарантом безопасности Украины. По словам дипломатического источника, Москва не возражала против посредничества Анкары.

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    Алан Босиков
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