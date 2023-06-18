Российские морпехи взяли в плен 35 военных ВСУ во время боев на Запорожье

«РВ»: российские морпехи взяли в плен 35 военных ВСУ на Времевском выступе, идут бои

В ходе боев на Времевском выступе — восточной части Запорожского фронта — приморские морпехи взяли в плен 35 украинских военных. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

В районе Макаровки бойцы 60-й бригады морской пехоты захватили военнослужащих 35-й бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Автора канала отметили, что тяжелые бои на Времевском выступе на границе Запорожского фронта и Донецкой народной республики продолжаются. Российские войска контратакуют.

16 июня глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что новые атаки ВСУ «захлебнулись», армия противника понесла серьезные потери.