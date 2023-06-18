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01:13, 18 июня 2023Мир

Президент ЮАР призвал Россию и Украину начать мирные переговоры

Президент ЮАР Рамафоса призвал Россию и Украину начать мирные переговоры
Сирил Рамафоса

Сирил Рамафоса . Фото: Fikile Marakalla / Globallookpress.com

Президент Южноафриканской республики (ЮАР) Сирил Рамафоса во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным призвал Россию и Украину начать мирные переговоры. Его слова приводит РИА Новости.

«Настало время обеим сторонам начать переговоры и завершить эту войну, потому что эта война влечет за собой нестабильность и вред самым разным странам по всему миру», — подчеркнул глава государства.

Рамафоса добавил, что семь стран, представляющие на встрече Африканский континент, уверены, что могут внести положительный вклад в переговорный процесс. Он указал, что делегаты уважают позиции обеих государств.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с африканской делегацией напомнил об отказе Украины вести переговоры с Россией. Он задался вопросом, где гарантия того, что Киев и дальше не будет отказываться от выполнения тех или иных договоренностей.

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    Марина Совина
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