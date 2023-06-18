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08:42, 18 июня 2023Россия

Шойгу вручил госнаграды лечащимся в госпитале Вишневского военным

Минобороны: министр Шойгу вручил госнаграды лечащимся в госпитале Вишневского военным
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил военных-участников спецоперации на Украине, лечащихся в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского Минобороны страны. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ведомство.

Шойгу вручил военным госнаграды, ордена Мужества, медали Суворова и медали «За Отвагу». Он подчеркнул, что все награжденные достойно выполнили свой воинский долг, поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

Министр добавил, что быстрая эвакуация военных — это самое главное. Он подчеркнул, что благодаря этому фактору сейчас наблюдается самое большое количество выживших «за всю историю различных войн и операций».

«Врачи молодцы - на месте работают очень хорошо и оперативно. Где-то используют авиацию, где-то автотранспорт. Спасибо врачам, спасибо ребятам, которые эвакуировали, и вам спасибо!» — заключил Шойгу.

Ранее госпиталь имени Вишневского посетил президент России Владимир Путин. Он пообщался с военными и вручил награды участникам спецоперации.

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    Марина Совина
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