Минобороны: министр Шойгу вручил госнаграды лечащимся в госпитале Вишневского военным

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил военных-участников спецоперации на Украине, лечащихся в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского Минобороны страны. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ведомство.

Шойгу вручил военным госнаграды, ордена Мужества, медали Суворова и медали «За Отвагу». Он подчеркнул, что все награжденные достойно выполнили свой воинский долг, поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

Министр добавил, что быстрая эвакуация военных — это самое главное. Он подчеркнул, что благодаря этому фактору сейчас наблюдается самое большое количество выживших «за всю историю различных войн и операций».

«Врачи молодцы - на месте работают очень хорошо и оперативно. Где-то используют авиацию, где-то автотранспорт. Спасибо врачам, спасибо ребятам, которые эвакуировали, и вам спасибо!» — заключил Шойгу.

Ранее госпиталь имени Вишневского посетил президент России Владимир Путин. Он пообщался с военными и вручил награды участникам спецоперации.

