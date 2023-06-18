Экономист Беляев заявил, что ограничения Bank of China не подорвут экономику РФ

Ограничения Bank of China проведения переводов из России в США и Евросоюз не подорвут российскую экономику. Так в разговоре с «Лентой.ру» оценил последствия решения китайского банка кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Ранее стало известно, что Bank of China ограничил проведение переводов из России в банки Евросоюза, США, Швейцарии и Британии. Ограничения распространяются на те западные банки, которые используют Bank of China в качестве основного банка-корреспондента для переводов в юанях.

Отмечается, что ограничения введены по инициативе США и Евросоюза Михаил Беляев экономист

«Если продолжать настаивать на проведении этих платежей и пытаться их осуществить, то мы можем столкнуться с ограничениями уже со стороны США или Евросоюза. Тогда направленные нами или нам средства застрянут в каналах обращения и платежи не дойдут ни в одну, ни в другую сторону. Эти деньги будут потеряны. Поэтому банк Китая временно ограничил такие платежи и расчеты», — объяснил Беляев.

Экономист сообщил, что выход из сложившейся ситуации найдется как для корпоративных клиентов, так и для физических лиц.

«Банковская сфера устроена таким образом, что всегда можно найти обходной путь, который позволит осуществить платежи между двумя контрагентами. Также есть китайская платежная карта UnionPay, которая используется. И, с другой стороны, никто не отменял возможность наличных расчетов», — добавил он.

Конечно, потребуются дополнительные организационные мероприятия и усилия. Но говорить о том, что это каким-то образом нас заденет и подорвет нашу экономику и наши отношения с Китаем, не приходится Михаил Беляев экономист

Ранее стало известно о подключении российских кредитно-финансовых организаций к китайскому аналогу SWIFT. Уточнялось, что к системе переводов CIPS уже подключились более 30 российских банков.

