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13:03, 26 мая 2023Экономика

Российские банки подключились к китайскому аналогу SWIFT

«Ведомости»: 30 российских банков косвенно подключились к китайской платежной системе CIPS

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Около 30 российских банков подключились к китайской системе банковских переводов CIPS (Cross-Border Interbank Payment System). Об этом сообщил исполнительный директор Российской национальной ассоциации участников финансовых коммуникаций (Росфинком) Роман Чернов, его слова приводят «Ведомости».

На данный момент российские кредитные организации в основном подключаются к платежной системе как косвенные участники, а не прямые. Получать сообщения в CIPS такие банки могут через прямых участников, а открывать счета — через банки-корреспонденты. Статус прямого участника может получить только резидент Китая и его дочерние структуры, в России им обладает только дочка крупнейшего китайского банка Industrial & Commercial Bank of China (ICBC).

В 2022 году сообщалось о подключении к CIPS 23 российских банков, среди них были системно-значимые организации и банки из топ-20 страны, сообщила лидер направления «ВЭД импорт» банка «Точка» Анна Давыдова. Чернов отметил, что прогнозировать количество подключенных к системе российских банков к концу текущего года довольно сложно, однако, по его словам, уже сейчас есть «очередь из десятков желающих». При этом, по информации от кредитных организаций, CIPS оказался не готов к такому потоку заявок, поэтому процесс подключения может затянуться.

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Как сообщил сопредседатель комитета Ассоциации банков России по платежным системам и председатель группы пользователей SWIFT в России Алексей Маслов, некоторые банки ожидали одобрения на присоединение к системе по несколько месяцев. Из-за технических и юридических тонкостей, требующих, в том числе настройки внутренних систем банка, подключение может длиться до года.

CIPS была запущена в 2015 году и специализируется на трансграничных расчетах и платежах в юанях. Система была создана для развития глобального использования национальной валюты КНР. Ее часто называют аналогом SWIFT, при этом CIPS — это система расчетов для операций в юанях, в которой также есть некоторые функции обмена сообщениями, а SWIFT служит банкам только для передачи друг другу сообщения для проведения транзакций.

О необходимости напрямую подключить российские банки к китайскому аналогу SWIFT заявил 23 мая глава ВТБ Андрей Костин на Российско-китайском бизнес-форуме. Он сообщил, что за последний квартал число трансграничных переводов между Россией и Китаем выросло более чем на 200 процентов только по банку ВТБ. Костин отметил, что бенефициарами такого подключения станут не только крупные компании, но и малый и средний бизнес двух стран, роль которого в двусторонней торговле растет.

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Влада Горячева
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