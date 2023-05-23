В России призвали подключить банки к китайскому аналогу SWIFT

Глава ВТБ Костин: российские банки надо подключить к CIPS, китайскому аналогу SWIFT

В связи с резким ростом трансграничных платежей между Россией и Китаем российские банки надо напрямую подключить к китайскому аналогу SWIFT — системе международных банковских переводов CIPS (Cross-border Interbank Payment System), призвал глава ВТБ Андрей Костин. Его слова на Российско-китайском бизнес-форуме передает ТАСС.

Костин отмечает, что за последний квартал число трансграничных переводов выросло более чем на 200 процентов только по банку ВТБ. В связи с этим появляется «острая необходимость» в переводе кредитных организаций на альтернативный способ платежей.

«Хотел бы подчеркнуть, что бенефициарами такого подключения станут не только крупные компании, но также предприятия малого и среднего бизнеса из России и Китая, значимость которых в двусторонней торговле возрастает», — уточнил он.

Почти все системно значимые банки России в настоящее время отключены от SWIFT, а их счета за границей принудительно закрыты. Масштабные санкции против российской финансовой системы были введены в марте 2022 года на фоне начала боевых действий на Украине. Также был запрещен ввоз в Россию наличных долларов и евро, что значительно осложнило проведение валютных операций.

В ноябре 2022 года вице-премьер России Александр Новак рассказал, что центробанки России и Китая разрабатывают систему взаимных расчетов, чтобы избежать использования SWIFT. Он подчеркнул, что в торговых отношениях двух стран особенно важным является переход на расчеты в национальных валютах.