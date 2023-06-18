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04:07, 18 июня 2023Интернет и СМИ

Западная журналистка удивилась жизни в России под санкциями

Журналистка Sky News Мэгней: западный бизнес остается в России, несмотря на санкции

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Британская журналистка Sky News Диана Мэгней удивилась жизни в России под санкциями. По ее словам, западный бизнес остался в стране, несмотря на введенные ограничения.

«Здесь до сих пор остается западный бизнес, чего я никак не ожидала, когда начался конфликт», — отметила корреспондент.

Она подчеркнула, что российская экономика успешно справляется с санкциями. Например, компания, владеющая брендом Zara, Inditex, открыла торговые точки с российскими названиями и, вероятно, торгует произведенным в стране товарами.

Ранее обозреватель Габор Штейнгарт в статье для немецкого издания Focus рассказал, что президент России Владимир Путин, несмотря на попытки Запада ослабить страну, смог умело использовать санкции в экономических интересах государства.

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    Марина Совина
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