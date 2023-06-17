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00:40, 17 июня 2023Интернет и СМИ

В Германии восхитились тактикой Путина насчет западных санкций

Focus: Путин смог умело использовать санкции Запада в экономических интересах своей страны

Президент России Владимир Путин, несмотря на попытки Запада ослабить страну, смог умело использовать санкции в экономических интересах государства. Об этом написал обозреватель Габор Штейнгарт в статье для немецкого издания Focus.

«Самая большая сырьевая держава мира полна жизни. Она потеряла западные страны, но приобрела много новых клиентов в других регионах мира», — подчеркнул журналист.

По мнению Штейнгарта, «отделение от Запада, о котором американцы говорят в отношении Китая, Россия в час испытаний организовала себе сама».

Обозреватель также подчеркнул, что Штаты и их союзники по НАТО предприняли ряд попыток сделать из Москвы изгой на международной арене. Однако российская экономика оказалась далеко не такой уязвимой, как считали многие.

16 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Владимир Путин заявил, что Россия продолжит действовать в своих интересах. Он отметил, что не может учить президента США Джо Байдена, которого считает взрослым человеком и опытным политиком. Но с интересами России и народом страны всему миру придется считаться, уточнил Путин.

В марте экономист Райан МакМейкен назвал неверными все прогнозы Запада о развитии ситуации на Украине и скором крахе России.

Он добавил, что Россия так и не приступила к попыткам захвата территорий Европы, чего опасались в ЕС, а также смогла найти способы укрепить экономику на фоне коллективных санкций.

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    Марина Совина
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