Доброволец рассказал об отражении танкового наступления ВСУ под Соледаром

Боец отряда «Невский» рассказал о тактике наступления ВСУ малыми группами под Соледаром

Боец российского добровольческого штурмового отряда «Невский» рассказал об отражении танкового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром. Об этом сообщает RT.

По его словам, украинские войска использовали там тактику наступления малыми группами. «Сначала идет танк, расстреливает укреп, окоп или блиндаж. За ним движется БТР или бронемашина (из последних западных поставок) с пехотой. Пехота спешивается на расстоянии от разбитой позиции и занимает её. Снова выезжают танки и работают по следующему рубежу», — пояснил он.

Военнослужащий также отметил, что при ведении огня украинские танки не стоят на месте, постоянно передвигаясь вперед-назад, чтобы исключить попадание по себе. Чтобы сбить средства наведения противотанковых управляемых ракет, экипажи бронемашин стреляют почти прямо перед ними осколочными снарядами, поднимая таким образом завесу пыли.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что на запорожской линии фронта ВСУ безуспешно применяют волновой формат атак, когда на смену одной группе в бой сразу идет следующая.