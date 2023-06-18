В Запорожье рассказали о волновом формате атак ВСУ
На запорожской линии фронта Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно применяют волновой формат атак, когда на смену одной группе тут же в бой идет следующая. Об этом в воскресенье, 18 июня, рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его цитирует РИА Новости.
По словам Рогова, таким образом украинские войска рассчитывают прорвать линию обороны и вклиниться в ее глубь. Подобную тактику противник применяет на трех основных участках фронта: васильевском, ореховском направлениях и в районе Времевского выступа.
В заключение он сообщил, что несмотря на ожесточенные бои, ВСУ не смогли продвинуться, так как российские военнослужащие сдержали их натиски и провели атаку при поддержке артиллерии и бронетехники.
Днем ранее стало известно, что на ореховском направлении в Запорожской области началось наступление украинской армии. Ее активность резко усилилась, начались боестолкновения с применением большого количества бронетехники и подразделений.