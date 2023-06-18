В Запорожье рассказали о волновом формате атак ВСУ

Рогов заявил, что на запорожской линии фронта ВСУ применяют волновой формат атак

На запорожской линии фронта Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно применяют волновой формат атак, когда на смену одной группе тут же в бой идет следующая. Об этом в воскресенье, 18 июня, рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его цитирует РИА Новости.

По словам Рогова, таким образом украинские войска рассчитывают прорвать линию обороны и вклиниться в ее глубь. Подобную тактику противник применяет на трех основных участках фронта: васильевском, ореховском направлениях и в районе Времевского выступа.

В заключение он сообщил, что несмотря на ожесточенные бои, ВСУ не смогли продвинуться, так как российские военнослужащие сдержали их натиски и провели атаку при поддержке артиллерии и бронетехники.

Днем ранее стало известно, что на ореховском направлении в Запорожской области началось наступление украинской армии. Ее активность резко усилилась, начались боестолкновения с применением большого количества бронетехники и подразделений.

