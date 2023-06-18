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12:04, 18 июня 2023Бывший СССР

В Запорожье рассказали о волновом формате атак ВСУ

Рогов заявил, что на запорожской линии фронта ВСУ применяют волновой формат атак

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На запорожской линии фронта Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно применяют волновой формат атак, когда на смену одной группе тут же в бой идет следующая. Об этом в воскресенье, 18 июня, рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его цитирует РИА Новости.

По словам Рогова, таким образом украинские войска рассчитывают прорвать линию обороны и вклиниться в ее глубь. Подобную тактику противник применяет на трех основных участках фронта: васильевском, ореховском направлениях и в районе Времевского выступа.

В заключение он сообщил, что несмотря на ожесточенные бои, ВСУ не смогли продвинуться, так как российские военнослужащие сдержали их натиски и провели атаку при поддержке артиллерии и бронетехники.

Днем ранее стало известно, что на ореховском направлении в Запорожской области началось наступление украинской армии. Ее активность резко усилилась, начались боестолкновения с применением большого количества бронетехники и подразделений.

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    Варвара Кошечкина
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