Внук Троцкого умер в Мексике

Внук Троцкого Всеволод умер в Мехико в возрасте 97 лет

Всеволод Волков, внук Льва Троцкого, умер в столице Мексики Мехико в возрасте 97 лет. Об этом написало издание La Journada.

Отмечается, что Волков был последним живым свидетелем убийства Троцкого Рамоном Меркадером. Левое социалистическое движение подчеркнуло, что мужчина «сопровождал русского революционера в последние годы его жизни, самый преданный из людей в защите истории своего деда и его идей».

Всеволод Волков, сын старшей дочери Троцкого Зинаиды Волковой, родился 7 марта 1926 года в СССР. Его отца казнили, а мать покончила с собой. Он рос со своим дядей Львом Седовым в Париже.

Вместе с Троцким они приехали в Мексику в 1939 году. В 1940 году он стал свидетелем двух покушений на Троцкого, в первом из которых получил легкое ранение. Волков изучал химию и был участником местного социалистического движения В 1990 году в доме своих дедушки и бабушки в столичном районе Койоакан он открыл Дом-музей Троцкого и возглавлял до своей смерти.

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