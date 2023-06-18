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22:53, 18 июня 2023Бывший СССР

Российские медики спасли пленного командира ВСУ

Российские военные медики спасли жизнь пленному командиру ВСУ, брошенному на поле боя

В свой профессиональный праздник День медицинского работника российские военные врачи спасли украинского бойца, взятого в плен. Командир взвода оказался брошен районе Орехово без поддержки техники. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

Пленному была оказана срочная медицинская помощь. Судя по опубликованным кадрам, он получил серьезные ранения, у него выбиты зубы, на лице сильные гематомы, но сейчас его здоровью ничто не угрожает. Мужчина рассказал, что его ждет семья. Автор видео успокоил его и пообещал, что скоро военный вернется домой.

Отмечается. что из подразделения в 120 человек осталось в живых лишь трое.

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    Екатерина Подвигина
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