Российские медики спасли пленного командира ВСУ

Российские военные медики спасли жизнь пленному командиру ВСУ, брошенному на поле боя

В свой профессиональный праздник День медицинского работника российские военные врачи спасли украинского бойца, взятого в плен. Командир взвода оказался брошен районе Орехово без поддержки техники. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

Пленному была оказана срочная медицинская помощь. Судя по опубликованным кадрам, он получил серьезные ранения, у него выбиты зубы, на лице сильные гематомы, но сейчас его здоровью ничто не угрожает. Мужчина рассказал, что его ждет семья. Автор видео успокоил его и пообещал, что скоро военный вернется домой.

Отмечается. что из подразделения в 120 человек осталось в живых лишь трое.