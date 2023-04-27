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05:34, 27 апреля 2023Россия

Медик рассказал о причинах гибели военнослужащих в зоне СВО

Медик Катулин: более 50% смертей в зоне СВО происходят не от жизнеугрожающих ран

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Более половины смертей в зоне специальной военной операции (СВО) происходят не от жизнеугрожающих ран, многие ампутации — от неправильного наложения жгута. О причинах гибели военнослужащих в беседе с РИА Новости рассказал глава учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артем Катулин.

По словам медика, более 30 процента ампутаций произведены из-за неправильного наложения жгута, более 50 процентоы всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений.

К основным проблеме в сфере медицинского обеспечения Катулин отнес уровень подготовки в области оказания первой помощи, а также наличие возможности быстро доставить раненых до госпиталей. Однако, подчеркнул он, все эти проблемы решаются и уже видны позитивные изменения.

Ранее военная медсестра Ирина Касымжанова, которая в августе 2022 года отправилась добровольцем в зону СВО, рассказала «Ленте.ру», что российским военным медикам приходилось работать на передовой под огнем противника: они оказывали бойцам первую помощь, а затем направляли их в госпитали.

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Марина Совина
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