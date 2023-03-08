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08:01, 8 марта 2023Силовые структуры

Российская военная медсестра рассказала о работе под огнем ВСУ в зоне СВО

Российская военная медсестра Касымжанова рассказала о работе под огнем ВСУ в зоне СВО
Ирина Касымжанова с детьми

Ирина Касымжанова с детьми. Фото: Константин Бирюков / Российское общество «Знание»

Российским военным медикам в зоне специальной военной операции (СВО) приходилось работать на передовой под огнем противника: они оказывали бойцам первую помощь, а затем направляли их в госпитали. Об этом в среду, 8 марта, «Ленте.ру» рассказала военная медсестра Ирина Касымжанова, которая в августе 2022 года отправилась добровольцем в зону СВО.

«Мы проводили первичную хирургическую обработку ран, накладывали лигатуры для перевязки кровеносных сосудов и отправляли пациентов дальше в госпитали. Мы были первыми, к кому попадали раненые», — рассказала Касымжанова.

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По словам собеседницы «Ленты.ру», часто боец после ранения терял кровь — к примеру, из-за осколочного ранения в живот. Ему была необходима срочная операция: нужно было быстро дать наркоз, открыть живот и зажать сосуд, который кровоточит. Потом медики все закрывали, подшивали — и раненый ехал на второй этап, где завершалась операция.

«Без нашей помощи бойца живым до госпиталя просто не довезли бы», — отметила Касымжанова.

Ранее она рассказала, что украинские военные регулярно закидывают сообщения в гражданские каналы, где обещают вознаграждения за головы российских медиков.

Полную версию интервью с Ириной Касымжановой можно прочитать здесь.

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Владимир Седов
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