В Европе рассказали о поддержке поставок СПГ из России вопреки давлению США

Глава TotalEnergies заявил, что ЕС продолжит импорт СПГ из России вопреки давлению США

Страны Евросоюза пока поддерживают продолжения поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России вопреки давлению, которое пытаются оказывать на них по данному вопросу США. Об этом заявил глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне в беседе с изданием Le Journal du dimanche.

По словам Пуянне, ранее с Россией был заключен контракт на импорт СПГ сроком на 20 лет, поэтому если европейские страны решат отказаться от поставок газа, им все равно придется за него заплатить.

«В тот день, когда европейцы решат ввести санкции против российского газа, мы сможем сослаться на "форс-мажорную оговорку" и остановить производство в одночасье... На данный момент Европейский союз говорит нам продолжать, несмотря на давление Америки», — пояснил глава TotalEnergies, отвечая на вопрос журналиста о том, почему компания по-прежнему ведет бизнес в России.

Пуянне также уточнил, что в 2022 году поставки из России составили примерно шестую часть от общей потребности ЕС в СПГ — было импортировано 15 миллионов тонн газа.

Ранее в июне стало известно, что стоимость июльских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF продолжила резкий рост последних дней. В ходе торгов она приближалась к уровню 500 долларов за тысячу кубометров, что почти в два раза выше, чем было на минимуме в начале месяца.