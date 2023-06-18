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10:23, 18 июня 2023Мир

В США заявили о потере ВСУ ключевой техники для наступления

WP: ВСУ потеряли большое количество ключевой техники для прорыва обороны России

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли большое количество ключевой техники, предназначенной для наступления. Об этом сообщает Washington Post.

«Много украинского оборудования, предназначенного для прорыва обороны, уже уничтожено, поэтому пройти через все эти мины будет настоящим вызовом. А это первая линия укреплений», — говорится в материале.

Кроме того, отмечается, что украинская армия попадает под обстрелы российских беспилотников и не имеет надлежащих военно-воздушных сил для защиты. «Авиационная поддержка — слабое место Украины», — пишет WP.

Ранее журналисты The New York Times заявили, что Россия предприняла меры для изменения хода конфликта на Украине, в том числе улучшив дисциплину и поддержку с воздуха. Отмечается, что российские военные стали опережать украинских, сочетая улучшенную тактику и значительные резервы.

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    Варвара Кошечкина
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