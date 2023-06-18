На Западе признали превосходство России над Украиной в воздухе

WSJ: РФ воспользовалась превосходством авиации, чтобы уничтожить часть вооружений ВСУ

Западное издание The Wall Street Journal признало превосходство России над Украиной в воздухе. В статье отмечается, что российские военные воспользовались более сильной авиацией и ограниченной системой украинской противовоздушной обороны (ПВО), чтобы уничтожить часть западных вооружений, переданных Киеву.

По словам авторов материала, Украина заявила, что ее Вооруженные силы (ВСУ) продвигались по нескольким направлениям в ходе контрнаступления, однако превосходство России в воздухе и в артиллерии сдерживало ее атаки на востоке и на юге.

«Россия воспользовалась своей превосходящей авиацией и ограниченной системой противовоздушной обороны Киева, чтобы нанести удар по украинским бронетанковым колоннам», — говорится в статье.

Также отмечается, что российская армия усилила свои ударные вертолеты, что еще больше укрепит потенциал ее авиации в ходе специальной военной операции.

Ранее газета New York Times писала, что в преддверии контрнаступления Вооруженных сил Украины в российских войсках произошли ряд положительных изменений.

