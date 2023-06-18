В США раскрыли реакцию ВСУ на тактику России

NYT заявила о положительных изменениях в российских войсках перед контрнаступлением ВСУ

В преддверии контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российских войсках произошли ряд положительных изменений. Об этом заявила газета New York Times, сославшись на отчеты украинских военных.

«Готовясь к контрнаступлению, они [силы Москвы] улучшили дисциплину, координацию и поддержку с воздуха, предвещая перемены в конфликте», — отмечается в материале.

При этом газета из США отмечает, что в дни освобождения российскими военными Артемовска (украинское название — Бахмут) один из солдат ВСУ признался, что «никогда не видел столько огня с такого количества позиций» и пожаловался на «высокий уровень мастерства и снаряжения» противника.

Авторы статьи добавили, что Москва способна адаптироваться к тактике Киева. Так, российские войска стали чаще использовать беспилотные летательные аппараты и пробные удары для обнаружения оборонительных позиций ВСУ. Оборонительные сооружения России также превосходят украинские и создают большие проблемы для Киева.

9 июня президент России Владимир Путин заявил о начале контрнаступления Украины. По его словам, о нем свидетельствует использование Киевом стратегических резервов.