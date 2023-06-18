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13:07, 18 июня 2023Мир

Вучич предрек будущему поколению сербов выбор между ЕС и БРИКС

Президент Сербии Вучич: будущим поколениям сербов предстоит сделать выбор между ЕС и БРИКС

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Перед будущими поколениями сербов может встать вопрос выбора между Евросоюзом (ЕС) и БРИКС. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в своем обращении к нации, передает ТАСС.

По его словам, пока он руководит страной, Сербия будет находиться на европейском пути. Однако он полагает, что государство не станет членом ЕС в ближайшие годы, потому что «они не хотят нас» принимать в сообщество.

Отвечая на вопрос журналиста, может ли БРИКС рассматриваться в качестве аналога ЕС, Вучич заявил, что этот вопрос предстоит решать сербам в будущем.

В БРИКС входят пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

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    Любовь Ширижик
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