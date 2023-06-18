Вучич предрек будущему поколению сербов выбор между ЕС и БРИКС

Президент Сербии Вучич: будущим поколениям сербов предстоит сделать выбор между ЕС и БРИКС

Перед будущими поколениями сербов может встать вопрос выбора между Евросоюзом (ЕС) и БРИКС. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в своем обращении к нации, передает ТАСС.

По его словам, пока он руководит страной, Сербия будет находиться на европейском пути. Однако он полагает, что государство не станет членом ЕС в ближайшие годы, потому что «они не хотят нас» принимать в сообщество.

Отвечая на вопрос журналиста, может ли БРИКС рассматриваться в качестве аналога ЕС, Вучич заявил, что этот вопрос предстоит решать сербам в будущем.

В БРИКС входят пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.