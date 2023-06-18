Стало известно о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области

В подконтрольной Киеву части Запорожской области раздались взрывы. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщает украинское издание «Страна».

В регионе прозвучали сигналы воздушной тревоги.

Ранее стало известно, что воздушную тревогу объявили в Сумской области Украины.

17 июня взрывы прогремели в Киевской области на севере Украины. В области сработала система противовоздушной обороны. В ночь с 12 на 13 июня воздушную тревогу объявляли на всей территории страны. В ряде украинских городов прозвучали взрывы. Среди них оказался и Киев.