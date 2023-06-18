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19:21, 18 июня 2023Бывший СССР

В украинском регионе объявили воздушную тревогу

В Сумской области Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Eight Photo / Shutterstock / Fotodom

В Сумской области Украины объявили воздушную тревогу, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского Минцифры.

Перед этим украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в городе Белополье.

По состоянию на 19:22 данных на онлайн-карте нет данных о тревоге в Сумской области. При этом на ресурсе указана информация о взрыве на территории региона.

В субботу, 17 июня, воздушную тревогу объявили в пяти украинских областях. Сигнал тревоги прозвучал в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

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    Алан Босиков
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