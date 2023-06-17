В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины, в том числе в Полтавской и Харьковской

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Как уточняется, сигнал тревоги звучит в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Отмечается, что тревога в Харьковской и Днепропетровской областях страны прозвучала в 9:43. Через пару минут тревожный сигнал прозвучал и в других регионах.

Ранее сообщалось о том, что воздушная тревога была объявлена в ряде областей на востоке и в центре Украины.