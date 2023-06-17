На востоке и в центре Украины объявили воздушную тревогу

В ряде областей на востоке и в центре Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в ряде областей на востоке и в центре Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал тревоги звучит в Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. Кроме того, тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).

Также сообщается о взрывах в Запорожье.

Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат сообщил, что в стране усовершенствовали систему оповещения о воздушной тревоге. По его словам, украинцы нуждаются в информации об угрозе с воздуха, поэтому Воздушные силы ВСУ в своем Telegram-канале будут сообщать гражданам Украины о том, «кто именно, с какого направления и как атакует».