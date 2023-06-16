На Украине усовершенствовали воздушную тревогу

На Украине начали оповещать о направлении движения ракет во время воздушных тревог

На Украине усовершенствовали систему оповещения о воздушной тревоге. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат во время телемарафона.

По его словам, украинцы нуждаются в информации об угрозе с воздуха, поэтому оповещением занимается множество мониторинговых пабликов. Игнат сообщил, что Воздушные силы ВСУ в своем Telegram-канале будут сообщать гражданам Украины о том, «кто именно, с какого направления и как атакует».

16 июня во время воздушной тревоги воздушное командование уже начало информировать население о ракетных атаках, в частности о типах ракет, их количестве и вероятном направлении движения.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Первый сигнал прозвучал в 10:32 по местному времени в Херсонской области и далее распространился на все регионы страны.