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12:55, 16 июня 2023Бывший СССР

На Украине усовершенствовали воздушную тревогу

На Украине начали оповещать о направлении движения ракет во время воздушных тревог

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине усовершенствовали систему оповещения о воздушной тревоге. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат во время телемарафона.

По его словам, украинцы нуждаются в информации об угрозе с воздуха, поэтому оповещением занимается множество мониторинговых пабликов. Игнат сообщил, что Воздушные силы ВСУ в своем Telegram-канале будут сообщать гражданам Украины о том, «кто именно, с какого направления и как атакует».

16 июня во время воздушной тревоги воздушное командование уже начало информировать население о ракетных атаках, в частности о типах ракет, их количестве и вероятном направлении движения.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Первый сигнал прозвучал в 10:32 по местному времени в Херсонской области и далее распространился на все регионы страны.

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    Алевтина Запольская
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