Психолог рассказала о признаках игровой зависимости у ребенка

Психолог Морозова: важно не пропустить предпосылки игровой зависимости у ребенка

Игровая зависимость — такая же зависимость, как от наркотиков или алкоголя. На нездоровое поведение у ребенка могут указывать такие признаки, как постоянное возрастание времени игры, сужение кругозора, потеря социальных связей и другие. Об этом «Ленте.ру» рассказала психолог Клиники доктора Исаева Евгения Морозова.

Признаки зависимости

«Зависимое поведение от игры отличается тем, что рушатся все сферы жизни и игра становится центром жизни человека. Тогда игра не просто является частью отдыха, а вся жизнь подростка выстраивается вокруг нее», — сказала психолог.

В частности, на зависимость, по словам Морозовой, могут указывать такие признаки, как постоянное возрастание времени игры, сужение кругозора ребенка — других интересов, кроме игры, у него практически не остается. Неинтересны становятся и общение с друзьями, одноклассниками, семьей.

Ребенка становится очень сложно отвлечь от игры даже на несколько минут. Он не идет на контакт, с ним сложно построить коммуникацию. Он не выполняет никакие просьбы. Так ребенок может реагировать по большей части негативными мыслями и чувствами. Больше злиться, обманывать Евгений Морозова психолог

Предпосылки и последствия

Как и любая зависимость, игромания, по словам Морозовой, не возникает просто так. Как правило, ей могут предшествовать проблемы в семье или школе. Когда ребенок переживает сильный стресс, у него возникает психологическая травма. Здесь игра становится для него «душевной анестезией».

«После этого ребенка все больше и больше начинает затягивать игра. Чтобы не допустить развития игровой зависимости, надо много разговаривать с ребенком. Важно принимать участие в его жизни и быть всегда рядом, поддерживать его и не создавать стрессовых ситуаций», — советует психолог.

Если родитель по какой-то причине не справляется самостоятельно, Морозова призывает вовремя обращаться к психологу, чтобы избежать возникновения игровой или любой другой зависимости.

Если вы уже замечаете за своим ребёнком предпосылки к игромании, тогда чем раньше вы обратитесь за помощью к специалисту, тем более безболезненно и эффективно пройдет лечение. На начальных этапах можно выровнять состояние с помощью психотерапии, но если зависимость уже углубилась и затянулась, может потребоваться консультация психиатра и медикаментозное лечение Евгения Морозова психолог

Психолог заключила, что, если зависимость у ребенка уже сформировалась, прежде всего нужно попробовать провести беседу. При этом нельзя ни ругать, ни обвинять ребенка. Лучшее, что может сделать родитель, — это предложить помощь и обратиться к психологу.

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