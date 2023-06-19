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15:00, 19 июня 2023Из жизни

100-летняя женщина назвала секретом долголетия любимый алкогольный напиток

Metro: 100-летняя жительница Великобритании назвала джин секретом долголетия

Фото: Lancashire Post

Жительница Великобритании, отметившая 100-летний юбилей, заявила, что прожила так долго благодаря любимому алкогольному напитку. Об этом сообщает Metro.

Беатрис Питерс отметила знаменательную дату в доме престарелых города Престон. Поздравить юбиляршу приехали двое детей, внуки и правнуки, а администрация пансионата устроила для нее вечеринку с воздушными шарами и угощением. Кроме того, британка получила поздравительную телеграмму от короля Карла III.

Женщина назвала секретом своего долголетия любовь к джину. «Я думаю, что это джин. Я люблю джин, но только если в нем есть что-то еще», — заявила она. В честь дня рождения британка вместе с гостями выпила порцию джин-тоника.

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Питерс рассказала, что не чувствует себя иначе после достижения столетнего возраста, и поблагодарила организаторов праздника. «Мои кости еще не скрипят. И все это стало прекрасным сюрпризом. Они устроили прекрасную вечеринку», — сказала юбилярша.

Долгожительница родилась в Блэкпуле и всю жизнь работала портнихой. Она рассказала, что раньше ей больше всего нравилось ездить вместе с мужем на отдых в Ирландию и посещать знаменитую ярмарку лошадей в Апплби-ин-Уэстморленд.

Ранее 108-летняя Ада Дэниел из Великобритании назвала неожиданный секрет долголетия. Она считает, прожила так долго из-за особого отношения к детям и собакам.

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    Никита Савин
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