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01:33, 19 июня 2023Экономика

В России выделили почти 3 миллиарда рублей на промышленность новых регионов

Премьер Мишустин выделил почти 3 млрд рублей новым регионам на докапитализацию ФРП
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Sputnik / Alexey Nikolskiy / Kremlin / Reuters

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил почти три миллиарда рублей на промышленность в новых регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Уточняется, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области получат более 2,9 миллиардов рублей на докапитализацию региональных фондов развития промышленности (ФРП). Отмечается, что данная мера обеспечит финансовую поддержку промышленных предприятий в форме льготных займов. Это позволит увеличить темпы обновления производственных мощностей и простимулировать развитие промышленности в четырех новых регионах.

Ранее сообщалось, что в 2023 году четыре региона, включенные в состав Российской Федерации семь месяцев назад, получат из федерального бюджета 410,7 миллиарда рублей дотаций, что составит 89 процентов доходов их консолидированных бюджетов. Больше всего средств выдадут Донецкой народной республике — 171,1 миллиарда рублей.

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    Марина Совина
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