Стало известно о перспективе открытия аэропортов на юге России

Pravda.Ru: в России обсуждается вопрос об открытии аэропорта Краснодара

На данный момент в России обсуждается вопрос об открытии аэропорта Краснодара. О перспективах возобновления работы аэропортов юга страны сообщает Pravda.Ru со ссылкой на высокопоставленного источника в транспортной отрасли.

«Думаю, аэропорты юга России и "Симферополь" будут открыты после успешного окончания спецоперации, а сейчас всеми структурами обсуждается открытие аэропорта Краснодара и безопасный маршрут полета к нему, это будет уже значительно ближе и легче для туристов и крымчан, жителей Краснодарского края. Но это пока обсуждение», — заявил источник.

Ранее стало известно, что в России планируют открыть дополнительный воздушный коридор для рейсов на юг. Уточняется, что второй воздушный коридор откроется 12 июня и позволит сократить время полетов, а также увеличить пропускную способность маршрута.

24 февраля 2022 года Росавиация ввела ограничения на полеты из нескольких аэропортов на юге России. Ведомство включило в список 11 закрытых аэропортов Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.