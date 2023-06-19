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20:38, 19 июня 2023Ценности

Внучка раскрыла секрет моложавой внешности своей 90-летней бабушки

Блогерша tamsskyn назвала секретом красоты своей 90-летней бабушки умывание рисовой водой

Фото: @tamsskyn / TikTok

Блогерша Тэмс (фамилия неизвестна) с никнеймом @tamsskyn раскрыла секрет моложавой внешности своей 90-летней бабушки. Соответствующие видео появились в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах внучка продемонстрировала фото своей родственницы, которая позировала в разноцветной кофте с короткими рукавами и V-образным декольте. Ее образ дополняли цепочка с кулоном на шее и серьги, а на губах была красная помада. При этом на коже женщины отсутствовала пигментация, а признаки возрастных изменений имелись в ограниченном количестве.

Девушка рассказала, что сохранить красоту ее бабушке помогло умывание рисовой водой на протяжении многих лет. По словам инфлюэнсерши, следует насыпать рис в миску и два раза смыть. На третий раз жидкость необходимо сохранить и поставить в холодильник, после чего ее можно использовать. Автор роликов назвала полезными содержащиеся в ней аминокислоты и антиоксиданты. «Бабушка родилась в 1930-х годах в Южной Корее, и, очевидно, тогда у них не было средств по уходу за кожей», — указала юзерша.

В мае пожилая блогерша Джим Тэн с моложавой внешностью из Калифорнии, США, раскрыла секрет своей красоты. Инфлюэнсерша пояснила, что поддерживать себя в форме ей помогают ночной сон длительностью не менее семи часов и употребление достаточного количества разноцветных фруктов и овощей, а также белка.

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    Алина Гостева
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